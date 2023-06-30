Глава АДГС Дархан Жазыкбаев с рабочим визитом посетил Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область провел ряд встреч с государственными служащими региона и студентами Карагандинского университета им. Е.А. Букетова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На встрече с государственными служащими региона глава Агентства рассказал о новшествах в сфере государственной службы, в том числе о проводимых мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата, регламентации соотношения руководящих и исполнительных составов госорганов, обеспечению госслужащих ротационной выплатой, контролю за соблюдением графика работы, модернизации системы «Е-қызмет».

«Повышение благосостояния граждан – ключевой показатель эффективности работы госаппарата. Каждый государственный служащий должен придать новый импульс работе госаппарата и изменить подход к работе. Главным принципом его работы должно стать недопущение бюрократии, формализма, предвзятости, имитационного характера работы и искусственных декларативных элементов деятельности, дискредитирующих государственную службу», – сказал Дархан Жазыкбаев.





Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высоко оценил инициативу АДГС по предоставлению лучшим студентам-грантникам возможности назначения на низовые должности в регионах, подчеркнув, что поступление молодых специалистов на госслужбу положительно сказывается на системе государственной службы в целом. Как отметил аким, данная мера является отличным стимулом для привлечения молодежи в сельскую местность.

В рамках визита глава Агентства совместно с акимом ознакомился с ходом работы фронт-офиса «Open Qaragandy», который оказывает услуги и консультации жителям города и единого координационного центра «Senim 109».

Стоит отметить, что сегодня в рамках повышения качества оказания госуслуг и совершенствования госконтроля начата практика удаленного мониторинга и установления законности в случае правонарушений, не дожидаясь жалоб услугополучателей. К слову, только в 2022 году в Карагандинской области оказано более 18 млн. госуслуг в электронном виде. Область входит в пятерку по качеству оказания госуслуг в рейтинге местных исполнительных органов. Оценка уровня удовлетворенности местного населения качеством госуслуг составляет 4,48 балла по 5-ти балльной шкале.

Также в ходе поездки Дархан Жазыкбаев посетил Карагандинский университет им. Е.А. Букетова, где провел встречу со студентами. В ходе открытой беседы он рассказал о деятельности АДГС по привлечению молодежи на госслужбу, в том числе о Президентском молодежном кадровом резерве, особо отметив, что сегодня госслужба нуждается в молодых и креативных талантах.

В завершение встречи Председатель Агентства вручил книги библиотечному фонду университета.

По итогам рабочей поездки Дархан Жазыкбаев дал интервью телеканалу «Saryarqa», где рассказал о проводимой работе и дальнейших планах Агентства по совершенствованию государственной службы.