«Гладиатор 2» побил рекорд Paramount Pictures, собрав $87 млн в первые выходные

Показ картины в минувшие выходные знаменовали собой крупнейший международный дебютный уикенд сиквела «Гладиатора». «Гладиатор 2» собрал $87 млн на 63 рынках. Самыми прибыльными стали Великобритания ($11,4 млн), Франция ($10,3 млн), Испания ($5,6 млн), Австралия ($5 млн) и Мексика ($4,7 млн).

Эта сумма стала рекордной для Paramount Pictures с рейтингом R, а для Ридли Скотта — лучшим зарубежным дебютом. Его самые кассовые фильмы включают такие картины как «Марсианин» ($630 млн кассовых сборов в мире), «Гладиатор» ($465 млн в мире) и «Прометей» ($403 млн).

Ленте также удалось собрать $7 млн на 453 сеансах в формате IMAX.

При этом, отмечается, что сиквел Ридли Скотта еще не показали в США и Китае, где ожидается наиболее значительная часть общих сборов. В этих странах фильм выйдет 22 ноября.

Бюджет сиквела составляет более $250 млн. Ранее Variety писал, что для окупаемости новому фильму Ридли Скотта нужно собрать не менее $600 млн. Если «Гладиатор 2» покажет отличный старт в США и Китае, то у него есть отличная перспектива стать одним из самых кассовых фильмов года.

Отметим, «Гладиатор» получил премию «Оскар» за лучший фильм и стал одним из самых кассовых фильмов 2000 года.