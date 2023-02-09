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Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана

9 Февраля 2023, 13:36
Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента – Секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Москве состоялось пятое заседание Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов.

В ходе встречи секретари Советов безопасности и советники по национальной безопасности России, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили наиболее актуальные аспекты развития ситуации вокруг Афганистана.

Гизат Нурдаулетов отметил, что нормализация ситуации в данной стране остается одним из важнейших факторов обеспечения региональной стабильности и безопасности. Помимо угроз, связанных с распространением экстремизма и терроризма, незаконного оборота наркотиков и оружия, нелегальной миграции, обстановка в Афганистане оказывает возрастающее влияние на продовольственную, энергетическую, транспортную безопасность всего региона.

Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан подчеркнул, что для стабилизации социально-экономического положения в стране важное значение имеет активизация гуманитарной поддержки, особенно в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Определяющую роль должны выполнять региональные экономические проекты с участием Афганистана, чтобы вовлечь страну в интеграционные экономические процессы, формируя фундамент для мира и безопасности.

В этот же день глав делегаций – участников мероприятия принял Президент Российской Федерации Владимир Путин.


Фото: akorda.kz

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