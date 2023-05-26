Гизат Нурдаулетов принял участие в международном форуме по вопросам безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24-25 мая в Московской области состоялась XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой принял участие помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Форум, организованный Советом безопасности России, собрал более 100 делегаций, представляющих советы безопасности, правоохранительные и специальные органы, внешнеполитические ведомства разных стран, а также международные организации, включая ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕЭК, Экономическое сообщество стран Центральной Африки.

В ходе пленарного заседания участники обменялись мнениями по основным тенденциям развития международной обстановки, глобальным вызовам и угрозам.

Секретарь Совета безопасности Казахстана в своем выступлении отметил важность в текущей геополитической ситуации скоординированных подходов к обеспечению международной стабильности.

В этом контексте он напомнил, что в октябре 2022 года в Астане на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии главы государств и правительств запустили процесс трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Эта мера будет способствовать пересмотру межгосударственного взаимодействия в пользу равноправного, открытого и доверительного диалога на основе уважения национальных интересов всех стран.

Гизат Нурдаулетов проинформировал участников встречи о подходах нашей страны в вопросах обеспечения кибербезопасности, противодействия производству и распространению наркотиков, уделил особое внимание вопросам обеспечения водной безопасности и выработки новых моделей совместного водопользования.

В рамках мероприятия состоялось предметное обсуждение проблем обеспечения глобальной продовольственной безопасности и других актуальных вопросов.

На полях форума секретарь Совета безопасности Казахстана провел встречи с рядом зарубежных коллег, рассмотрев вопросы двустороннего взаимодействия.