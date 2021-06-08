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Гизат Нурдаулетов и Ерлан Тургумбаев посетили с рабочим визитом Кызылординскую область

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июня 2021, 16:59
Гизат Нурдаулетов и Ерлан Тургумбаев посетили с рабочим визитом Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев посетили с рабочим визитом Кызылординскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РК.

Главы ведомств ознакомились с порядком взаимодействия прокуроров и органов досудебного расследования в новых процессуальных условиях.

Отмечено, что по поручению Главы государства Казахстан начал переход на трехзвенную модель уголовного процесса по примеру стран ОЭСР. Полиция собирает и закрепляет улики, прокуратура дает правовую оценку доказательствам, суд выносит приговор.

Преимуществом такого подхода является система сдержек и противовесов, усиляется механизм защиты прав граждан. В настоящее время реализуется первый этап изменений – согласование прокурорами ключевых решений органов следствия в электронном формате. Если ранее следователь самостоятельно решал вопрос вовлечения граждан в уголовную орбиту, то теперь его решения вступают в силу только после одобрения прокурором.

В новых условиях прокурор активнее участвует в процессе расследования и своевременно реагирует на незаконные решения. С начала года по республике прокурорами согласовано и утверждено 133 тысячи решений, предотвращено необоснованное вовлечение более 1,5 тысяч граждан в уголовный процесс.

Также генеральный прокурор провел совещание с участием акима области Абдыкаликовой Г.Н., руководителей правоохранительных и специальных органов региона по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений.

Прокурорам поручено усилить надзор в уголовном процессе и совместно с руководителями органов наладить четкое взаимодействие.

По итогам совещаний руководителям дан ряд других поручений.


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