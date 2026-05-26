Гирудотерапию и гомеопатию включили в стандарт медпомощи в Казахстане

В Казахстане официально утвердили стандарт оказания медицинской помощи по традиционной медицине. Соответствующий приказ 19 мая 2026 года подписал исполняющий обязанности министра здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает, что медицинские услуги методами традиционной медицины смогут оказывать только организации здравоохранения, имеющие лицензию по подвиду «Традиционная медицина».

Согласно стандарту, такие услуги будут предоставлять специалисты с высшим медицинским образованием и профильной подготовкой по направлениям:

рефлексотерапия;

мануальная терапия;

су-джок терапия;

гомеопатия;

гирудотерапия;

фитотерапия.

Также установлено, что медицинские работники, практикующие методы традиционной медицины, обязаны проходить предварительные и периодические медосмотры в соответствии с требованиями Минздрава.

Документом предусмотрено создание специализированных кабинетов традиционной медицины в зависимости от профиля — рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, гомеопатии и фитотерапии.

Медицинскую помощь методами традиционной медицины разрешено оказывать:

в амбулаторно-поликлинических организациях;

стационарах;

стационарозамещающих организациях;

санаторно-курортных учреждениях.

Услуги смогут предоставляться на первичном, вторичном и третичном уровнях медицинской помощи независимо от формы собственности медорганизации.

Основными задачами организаций, работающих в сфере традиционной медицины, определены:

оказание безопасной и качественной медицинской помощи;

применение методов традиционной медицины в комплексном лечении и реабилитации;

профилактика заболеваний и укрепление здоровья;

соблюдение прав пациентов;

повышение квалификации специалистов;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения.

Кроме того, стандарт устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, проведению процедур и штатному расписанию.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.

Почему казахстанцы все равно идут в платные клиники — читайте здесь.