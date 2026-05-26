    Гирудотерапию и гомеопатию включили в стандарт медпомощи в Казахстане

    В Казахстане официально утвердили стандарт оказания медицинской помощи по традиционной медицине. Соответствующий приказ 19 мая 2026 года подписал исполняющий обязанности министра здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Документ предусматривает, что медицинские услуги методами традиционной медицины смогут оказывать только организации здравоохранения, имеющие лицензию по подвиду «Традиционная медицина».

    Согласно стандарту, такие услуги будут предоставлять специалисты с высшим медицинским образованием и профильной подготовкой по направлениям:

    • рефлексотерапия;
    • мануальная терапия;
    • су-джок терапия;
    • гомеопатия;
    • гирудотерапия;
    • фитотерапия.

    Также установлено, что медицинские работники, практикующие методы традиционной медицины, обязаны проходить предварительные и периодические медосмотры в соответствии с требованиями Минздрава.

    Документом предусмотрено создание специализированных кабинетов традиционной медицины в зависимости от профиля — рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, гомеопатии и фитотерапии.

    Медицинскую помощь методами традиционной медицины разрешено оказывать:

    • в амбулаторно-поликлинических организациях;
    • стационарах;
    • стационарозамещающих организациях;
    • санаторно-курортных учреждениях.

    Услуги смогут предоставляться на первичном, вторичном и третичном уровнях медицинской помощи независимо от формы собственности медорганизации.

    Основными задачами организаций, работающих в сфере традиционной медицины, определены:

    • оказание безопасной и качественной медицинской помощи;
    • применение методов традиционной медицины в комплексном лечении и реабилитации;
    • профилактика заболеваний и укрепление здоровья;
    • соблюдение прав пациентов;
    • повышение квалификации специалистов;
    • проведение информационно-разъяснительной работы среди населения.

    Кроме того, стандарт устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, проведению процедур и штатному расписанию.

    Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.

    Адиль Саптаев
    Автор