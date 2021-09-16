Гинеколог рекомендует вакцинироваться от КВИ семьям, в которых есть беременные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как выявляют COVID-19 у беременных, где принимают роды у рожениц с КВИ, что делают для того, чтобы не заразились новорожденные, на брифинге региональной службы коммуникаций рассказала врач-гинеколог перинатального центра управления общественного здоровья города Алматы Асель Омаркулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все беременные находятся в условиях иммунодефицита, это группа риска. Мы просим их соблюдать общеизвестные меры безопасности: носить маски, мыть руки, избегать мест массового скопления людей. А если все-таки заболели, не заниматься самолечением, так как многие препараты, которыми лечат ковид, беременным противопоказаны», - говорит А. Омаркулова.

По словам врача-гинеколога, не всегда зараженных беременных женщин госпитализируют. На амбулаторном лечении остаются будущие мамы с бессимптомным и легким течением COVID-19. Как правило, врачи дают им рекомендации по обильному дробному питью, женщины ведут дневник самонаблюдения, контролируют температуру, частоту пульса и дыхания. Ежедневно поддерживается дистанционная связь с медработником ПМСП.

А. Омаркулова сообщила, что в перинатальном центре Алматы мониторируют рожениц больных коронавирусом. В их медучреждении имеется инфекционное отделение на 20 коек. Как и в других ковидных стационарах есть «зеленая зона», «красная зона», шлюз, санобработка, «зеленая зона». Принимая роды у инфицированных пациентов, медперсонал использует средства защиты, костюмы, очки и перчатки.

«Перед родами с беременной проводится беседа о потенциальных рисках во время родов, возможной временной ее изоляции от ребенка и отлучения от грудного вскармливания. При отсутствии противопоказаний со стороны матери или ребенка грудное вскармливание возможно», - добавила врач.

После родов рекомендуется отсроченное пережатие пуповины, не ранее чем через 1 минуту после рождения ребенка, поскольку это приносит пользу для здоровья матери и ребенка и улучшает показатели питания новорожденного. Причем риск передачи COVID-19 новорожденному через кровь минимален.

«Коронавирус нельзя получить через грудное молоко. Согласно действующим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, женщины с COVID-19 могут кормить грудью при соблюдении мер предосторожности», - сообщила А. Омаркулова.

Врач-гинеколог перинатального центра Алматы отметила, что сегодня нет достоверных данных о том, что инфекция может передаваться антенатально плоду.

«Вертикальный путь - через кровь, плаценту не подтверждается. Возможно заражение от больной матери в момент родов, при общении с ребенком, если она не соблюдает необходимые меры безопасности - масочный режим, мытье и дезинфекцию рук», - добавила А. Омаркулова.

Поэтому вынашивающим ребенка женщинам рекомендовано не посещать общественные места, стараться не ходить в магазины и гипермаркеты, а организовать доставку на дом. Чтобы обезопасить беременную женщину от заражения коронавирусом COVID-19, ее семье и ближайшему окружению стоит вакцинироваться.