Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий многократной ревакцинации от COVID-19

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции выявлено не было, защитный уровень иммунитета сохраняется. Об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Гинцбург сказал: «Абсолютно никаких».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80%, необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.