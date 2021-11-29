Гинцбург заявил, что ревакцинироваться после «Спутника V» можно любой вакциной

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Ревакцинироваться от ковида после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучшую защиту дает комбинация со «Спутником Лайт». При этом мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, лучше бустировать «Спутником V», сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать «Спутником», а «Спутник V» надо бустировать тем же самым «Спутником Лайт». Можно и другими вакцинами, но лучше эффект будет, если «Спутник V» бустировать «Спутником Лайт», - рассказал ученый.

Он пояснил, что РКН-вакцины вызывают хороший иммунный ответ против предшествующих «дельте» штаммов коронавируса.

«МРНК-вакцины, они хорошие, но они так созданы, что белок - антиген, который они поставляют в наши клетки, - находится в одной пространственной форме. Он вызывает очень высокий иммунный ответ против уханьского штамма и многих других, которые предшествовали «дельта». Когда появился дельта-штамм, оказалось, что эффективность антител, которые образуются на те белки, которые синтезируются у мРНК-вакцин, понизилась почти в два раза - до 50%. В «Спутнике V» жесткого зажима такого нет, антиген находится в различных состояниях, поэтому спектр образующихся антител, которые нейтрализуют вирус, гораздо шире», - пояснил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в комбинации показывают хорошие результаты, защита от коронавируса составляет более 92%.