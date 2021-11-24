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Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России в четыре-пять раз

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Ноября 2021, 12:51
Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России в четыре-пять раз

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Россия может в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к ковиду, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ».

«Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», - сказал он.

Отвечая на вопрос, поможет ли введение системы QR-кодов снизить заболеваемость к Новому году, специалист отметил: «Если ее введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет». «Если 31 декабря введем, то, естественно, не успеем к Новому году», - добавил собеседник агентства.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, причем до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на ковид, а после 1 февраля такая возможность будет только у людей с медицинским отводом от прививки.

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