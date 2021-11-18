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Гинцбург: купившие сертификаты о вакцинации могут стать источником развития новых штаммов

18 Ноября 2021 13:02
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Гинцбург: купившие сертификаты о вакцинации могут стать источником развития новых штаммов

МОСКВА. ТАСС -КАЗИНФОРМ - Граждане, которые вместо вакцинации от ковида покупают соответствующий сертификат, не только ставят под угрозу жизни окружающих их людей, но и могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», - сказал ученый.

Он добавил, что люди, покупающие сертификаты, мало того что тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности. «В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей», - заключил Гинцбург.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», семь граждан Казахстана рассказали о своих липовых прививочных паспортах в Павлодарской области.



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#Россия   #Коронавирус в РК   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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