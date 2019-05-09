Гимнастка завоевала золото чемпионата мира, выступив под песню Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российская гимнастка Александра Солдатова выступила на чемпионате мира по художественной гимнастике под песню «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ».

Спортсменка выложила в Инстаграм фото золотых наград ЧМ, прошедшего в Испании и Италии.

«Выступление талантливых спортсменов на чемпионате мира в Италии и в Испании, которые прошли на днях. От всей души желаю вам больших побед. Никогда не забуду, как феерично наш Денис выступал под SOS», - написал Димаш Кудайберген в Инстаграм.

Поклонники казахстанского исполнителя в комментариях, подчеркнув хороший вкус у спортсменов, отметили, что получилось «подлинное искусство единения прекрасной музыки, слов, поразительного голоса и нежного танца, полная гармония во всём!». Как известно, автором песни «Любовь уставших лебедей» является российский поэт Михаил Гуцериев, а автором музыки - композитор Игорь Крутой.





Напомним, звезда казахстанского фигурного катания, бронзовый призёр Олимпийских игр Денис Тен в октябре 2017 года одну из программ выступлений во Франции подготовил под композицию SOS d'un terrien en détresse на французском языке, которую исполнил Димаш Кудайберген.



Денис Тен погиб 19 июля прошлого года. Известный казахстанский фигурист был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, позже он скончался от потери крови.