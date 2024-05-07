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    01:15, 07 Май 2024 | GMT +6

    Гимнастка из Астаны стала чемпионкой Азии

    Айбота Ертайкызы
    Фото: акимат

    Член сборной Казахстана по художественной гимнастике из Астаны Айбота Ертайкызы выиграла золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата Азии в Ташкенте, передает агентство Kazinform.

    Айбота Ертайкызы поднялась на высшую ступень пьедестала в финале упражнения с лентой (32.90 балла).

    Также астанчанка завоевала серебряную медаль в финале упражнения с мячом (32.65 балла) и замкнула тройку лучших в финале упражнения с обручем (33.25 балла).

    Таким образом, Айбота Ертайкызы выиграла полный комплект медалей чемпионата Азии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Узбекистан Гимнастика Астана Азия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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