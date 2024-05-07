Гимнастка из Астаны стала чемпионкой Азии

Член сборной Казахстана по художественной гимнастике из Астаны Айбота Ертайкызы выиграла золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата Азии в Ташкенте, передает агентство Kazinform.

Айбота Ертайкызы поднялась на высшую ступень пьедестала в финале упражнения с лентой (32.90 балла).

Также астанчанка завоевала серебряную медаль в финале упражнения с мячом (32.65 балла) и замкнула тройку лучших в финале упражнения с обручем (33.25 балла).

Таким образом, Айбота Ертайкызы выиграла полный комплект медалей чемпионата Азии.