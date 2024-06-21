РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:22, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Гимнастка Эльжана Таниева выступит на финальном этапе Кубка мира

    Эльжана Таниева
    Фото: НОК

    Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева примет участие в заключительном этапе Кубка мира в итальянском Милане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Турнир пройдет 21-23 июня. От Казахстана будет выступать только одна спортсменка.

    Эльжана Таниева примет участие в этом году в Олимпиаде в Париже. Она завоевала квоту на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан).

    Э. Таниева тренируется под руководством главного тренера команды Алии Юсуповой.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!