Гимнастка Эльжана Таниева выступит на финальном этапе Кубка мира

Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева примет участие в заключительном этапе Кубка мира в итальянском Милане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир пройдет 21-23 июня. От Казахстана будет выступать только одна спортсменка.

Эльжана Таниева примет участие в этом году в Олимпиаде в Париже. Она завоевала квоту на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан).

Э. Таниева тренируется под руководством главного тренера команды Алии Юсуповой.