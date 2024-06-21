22:22, 20 Июнь 2024 | GMT +6
Гимнастка Эльжана Таниева выступит на финальном этапе Кубка мира
Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева примет участие в заключительном этапе Кубка мира в итальянском Милане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Турнир пройдет 21-23 июня. От Казахстана будет выступать только одна спортсменка.
Эльжана Таниева примет участие в этом году в Олимпиаде в Париже. Она завоевала квоту на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан).
Э. Таниева тренируется под руководством главного тренера команды Алии Юсуповой.