15 Августа 2022 15:40

Гимнастка Эльжана Таниева завоевала «золото» Игр исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала золотую медаль Игр исламской солидарности в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка одержала победу в упражнениях с мячом. При этом Таниева стала третьей в упражнениях с обручем и лентой.

В командном многоборье Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы отметились «бронзой» в командном многоборье.

Фото: olympic.kz