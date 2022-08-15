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Гимнастка Эльжана Таниева завоевала «золото» Игр исламской солидарности
15 Августа 2022 15:40

Гимнастка Эльжана Таниева завоевала «золото» Игр исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала золотую медаль Игр исламской солидарности в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка одержала победу в упражнениях с мячом. При этом Таниева стала третьей в упражнениях с обручем и лентой.

В командном многоборье Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы отметились «бронзой» в командном многоборье.


Фото: olympic.kz


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