РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Гимнастка Эльжана Таниева завоевала еще три медали международного турнира в Москве

    None
    None
    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Эльжана Таниева завоевала три медали на международном турнире «Olympico Cup» по художественной гимнастике в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Выступившая в финале в индивидуальных упражнениях Таниева завоевала три бронзовые медали. Она уступила только российским спортсменкам Дине и Арине Авериным.

    Добавим, что по результатам выступлений в многоборье, Таниева также завоевала бронзовую награду турнира.

    Как сообщалось 5 октября, международные соревнования проходили во Дворце художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. По итогам многоборья победила серебряная призерка Токийской Олимпиады Дина Аверина. Второе место заняла Арина Аверина. Третье место заняла казахстанка Эльжана Таниева.



    Теги:
    Спорт Гимнастика Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!