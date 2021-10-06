Гимнастка Эльжана Таниева завоевала еще три медали международного турнира в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Эльжана Таниева завоевала три медали на международном турнире «Olympico Cup» по художественной гимнастике в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступившая в финале в индивидуальных упражнениях Таниева завоевала три бронзовые медали. Она уступила только российским спортсменкам Дине и Арине Авериным.

Добавим, что по результатам выступлений в многоборье, Таниева также завоевала бронзовую награду турнира.

Как сообщалось 5 октября, международные соревнования проходили во Дворце художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. По итогам многоборья победила серебряная призерка Токийской Олимпиады Дина Аверина. Второе место заняла Арина Аверина. Третье место заняла казахстанка Эльжана Таниева.



