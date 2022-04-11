Гимнастка Эльжана Таниева завоевала «бронзу» на турнире в Софии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по художественной гимнастике в столице Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха спортсменка добилась в упражнениях с булавами.

Золото у болгарки Стильяны Николовой, серебро завоевала итальянка София Раффаэли.

Напомним, 8-10 апреля в Софии прошел второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Гимнастки, представляющие Россию и Беларусь, не принимают участия в международных турнирах, т.к. Международная федерация гимнастики отстранила спортсменов из этих стран на неопределенный срок.



