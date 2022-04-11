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    12:55, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Гимнастка Эльжана Таниева завоевала «бронзу» на турнире в Софии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по художественной гимнастике в столице Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Успеха спортсменка добилась в упражнениях с булавами.

    Золото у болгарки Стильяны Николовой, серебро завоевала итальянка София Раффаэли.

    Напомним, 8-10 апреля в Софии прошел второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Гимнастки, представляющие Россию и Беларусь, не принимают участия в международных турнирах, т.к. Международная федерация гимнастики отстранила спортсменов из этих стран на неопределенный срок.



    Теги:
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