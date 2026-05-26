Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала бронзу чемпионата Азии

В Бишкеке (Кыргызстан) в рамках чемпионата Азии по художественной гимнастике стартовали финалы в отдельных упражнениях, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Сборная Казахстана отметилась двумя медалями. Акмарал Ерекешева завоевала бронзовую награду в упражнениях с обручем. Спортсменка за свое выступление получила 28.50 балла.

Победу одержала Тахмина Икромова (Узбекистан) — 29.25. Второй стала китаянка Ван Цзылу — 28.90. Айбота Ертайкызы финишировала шестой — 28.05.

В групповых упражнениях с пятью мячами наша команда выиграла «серебро» — 26.30. На первую ступень пьедестала поднялся Китай — 27.95. Южная Корея замкнула тройку лучших — 25.35.