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Гимнастка Адилханова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио
6 Августа 2021 16:19
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ТОКИО.КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх в рамках соревнований по художественной гимнастике состоялась квалификация в индивидуальном многоборье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстан в этом виде программы представлен Алиной Адилхановой.
В сумме спортсменка набрала 83,800 балла. Однако для выхода в финал данного результата не хватило. Адилханова смогла занять только 21-е место.
В финал же проходили десять лучших спортсменок. Промежуточное первое место осталось за россиянкой Диной Авериной — 106,300.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров
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