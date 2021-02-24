Гимнастический центр топ-уровня откроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Дворце независимости планируют открыть гимнастический центр топ-уровня. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Astana Venue Management» Малик Хасенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дворец независимости ранее существовал только за счет сдачи в аренду во время крупных мероприятий – форумы, выставки, мероприятия с участием международных делегаций и глав государств. На данный момент, кроме Дворца независимости, который был введен в 2008 году, в городе появились международный выставочный центр и Конгресс-Центр на ЭКСПО - эти компании относятся к «QazExpoCongress», - сказал Малик Хасенов на заседании комиссии по вопросам социально-культурного развития в маслихате.

По его словам, 20 мероприятий, которые раньше проходили во Дворце независимости, теперь будут проходить на территории ЭКСПО.

«Остается два якорных мероприятия, но ради них держать 38 тысяч кв. метров абсолютно пустыми мы посчитали нецелесообразным. Была предложена концепция открыть Дворец независимости для детей. Там есть очень большие помещения – допустим, 4,3 тысяч кв. метров – это Конгресс-зал, высота потолков 14 метров. И совместно с управлением спорта было принято решение создать там центр гимнастики топ-уровня. При этом, инфраструктура самого здания практически не нарушится и произойдет увеличение массового спорта в 3 раза», - заключил спикер.