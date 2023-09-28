14:58, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6
Гимнаст Нариман Курбанов стал бронзовым призером Азиады в Китае
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Курбанов стал участником финала в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.100 балла, заняв итоговое третье место.
Золотую медаль завоевал Чин-Кай Ли из Тайбэя — 15.500. Второе место осталось за японцем Ретой Цумарой — 15.166.
В активе сборной Казахстана уже 20 наград.