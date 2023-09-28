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    14:58, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гимнаст Нариман Курбанов стал бронзовым призером Азиады в Китае

    Азиада
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Курбанов стал участником финала в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.100 балла, заняв итоговое третье место.

    Золотую медаль завоевал Чин-Кай Ли из Тайбэя — 15.500. Второе место осталось за японцем Ретой Цумарой — 15.166.

    В активе сборной Казахстана уже 20 наград.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Гульмира Байзакова
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