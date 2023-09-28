Гимнаст Нариман Курбанов стал бронзовым призером Азиады в Китае

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Курбанов стал участником финала в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.100 балла, заняв итоговое третье место.

Золотую медаль завоевал Чин-Кай Ли из Тайбэя — 15.500. Второе место осталось за японцем Ретой Цумарой — 15.166.

В активе сборной Казахстана уже 20 наград.