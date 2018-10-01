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Гимнаст Молдагалиев вошел в шестерку лучших на юношеской Олимпиаде

16 Октября 2018 13:11 119
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Гимнаст Молдагалиев вошел в шестерку лучших на юношеской Олимпиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гимнаст Аян Молдагалиев стал шестым на ЮОИ в Аргентине в финале упражнения на брусьях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Казахстанец набрал 13.100 баллов. Первым стал японский спортсмен Такеру Китадзону, второе место у китайского гимнаста Ди Ханг Юнь, россиянин Сергей Найдин замкнул тройку призёров.

«Для нашей гимнастики это очень хороший показатель. Если брать прошлые юношеские Олимпийские игры, то там был лишь один финал. Я думаю, мы не ошиблись выбором человека, который поехал на эти Игры. На брусьях Аян со своей задачей справился, достойно выполнил своё упражнение. Просто тут ребята оказались чуть посильнее. Будет над чем работать. Он все чисто сделал, не хватало сложности», - отметил тренер молодёжной сборной Казахстана Сергей Сергеев.

Также сегодня состоялся финал по спортивной акробатике среди смешанных пар. Дмитрий Немеренко и Анастасия Архипова стали седьмыми. Наша пара в финале набрала 26. 950 баллов.

Чемпионами Игр стала смешанная пара из Болгарии, израильский дуэт занял второе место, бронза у спортсменов из Украины.

Фото: www.olympic.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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