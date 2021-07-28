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Гимнаст Милад Карими остался без медали в финале Олимпиады-2020

28 Июля 2021 19:43
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Гимнаст Милад Карими остался без медали в финале Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими на Олимпиаде в Токио принял участие в финале мужского многоборья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Карими по итогам квалификации сумел пробиться сразу в три олимпийских финала: многоборье, вольные упражнения и упражнения на перекладине.

Первым видом программы мужского многоборья у Милада были упражнения на кольцах. Здесь он показал 12,866 балла, после чего перешел в сектор опорного прыжка.

Выступление Карими во втором виде упражнений судьи оценили 14,066 балла. На брусьях казахстанский гимнаст набрал 13,966 балла.

Следующим его выступлением было на перекладине. Милад записал в свой актив 13.333балла.

Наибольшее количество баллов Карими набрал в вольных упражнениях. Он отлично выполнил свою программу, набрав 15,055 - наибольшее количество среди всех участников финала.

Завершал свое выступление Милад в упражнениях на коне - 13,266. В сумме он набрал 82,530 балла, что позволило ему занять итоговое 14-е место.

Первым стал японец Даики Хашимото - 88,465. Второе место занял китаец Руотен Сяо - 88,065. Замкнул тройку лучших россиянин Никита Нагорный - 88,031.

Добавим, что финал в вольных упражнениях состоится 1 августа, на перекладине - 3 августа.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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