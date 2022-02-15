Гимнаст из Караганды завоевал бронзу на этапе Кубка мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинец Данил Мусабаев стал третьим на этапе Кубка мира по батутной гимнастике. Международное первенство проходило в Баку (Азербайджан) 12–13 февраля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях участвовали 63 спортсмена из 14 стран. Состязания прошли по новым правилам Международной федерации гимнастики.

Выпускник карагандинской школы гимнастики, воспитанник областной школы высшего спортивного мастерства Данил Мусабаев завоевал бронзовую медаль в индивидуальных прыжках. Он набрал 58,890 балла.

«В батутную гимнастику Данил Мусабаев пришёл в четыре года. В его копилке множество наград международных соревнований. Спортсмен занимается под руководством тренера Сергея Вертянкина», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.