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Гимнаст из Караганды завоевал бронзу на этапе Кубка мира

15 Февраля 2022 16:49
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Гимнаст из Караганды завоевал бронзу на этапе Кубка мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинец Данил Мусабаев стал третьим на этапе Кубка мира по батутной гимнастике. Международное первенство проходило в Баку (Азербайджан) 12–13 февраля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В соревнованиях участвовали 63 спортсмена из 14 стран. Состязания прошли по новым правилам Международной федерации гимнастики.

Выпускник карагандинской школы гимнастики, воспитанник областной школы высшего спортивного мастерства Данил Мусабаев завоевал бронзовую медаль в индивидуальных прыжках. Он набрал 58,890 балла.

«В батутную гимнастику Данил Мусабаев пришёл в четыре года. В его копилке множество наград международных соревнований. Спортсмен занимается под руководством тренера Сергея Вертянкина», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Соотечественники   #Спорт  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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