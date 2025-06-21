Гимн Казахстана зазвучал в небе из 500 дронов в Шымкенте

В Шымкенте в День города установили уникальный рекорд. Впервые в истории страны 62 000 человек одновременно исполнили Государственный гимн Казахстана, а в небе 500 дронов выстроили строки гимна, создавая зрелищную световую инсталляцию.

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— Организатором события выступил акимат Шымкента, обеспечивший всестороннюю поддержку и координацию проекта — от культурной идеи до технического исполнения. Техническую реализацию дрон-шоу обеспечила компания Aspan Galaxy — пионер в области дрон-инсталляций в Казахстане. Благодаря их мастерству, ночное небо Шымкента превратилось в масштабную световую проекцию единства и патриотизма, — отметили в городском управлении туризма, внешних связей и креативной индустрии.

Рекорд официально зафиксирован Книгой рекордов Казахстана «КИнЭС–2025» и включен в национальный реестр достижений.