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    18:23, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Гимн Казахстана зазвучал в небе из 500 дронов в Шымкенте

    Уникальное событие официально вошло в Книгу рекордов Казахстана «КИнЭС–2025» в номинации: «Самое массовое синхронное исполнение Гимна с визуализацией в небе 500 дронами», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гимн Казахстана зазвучал в небе из 500 дронов в Шымкенте
    Кадр из видео

    В Шымкенте в День города установили уникальный рекорд. Впервые в истории страны 62 000 человек одновременно исполнили Государственный гимн Казахстана, а в небе 500 дронов выстроили строки гимна, создавая зрелищную световую инсталляцию.

    Гимн Казахстана зазвучал в небе из 500 дронов в Шымкенте
    Кадр из видео

    — Организатором события выступил акимат Шымкента, обеспечивший всестороннюю поддержку и координацию проекта — от культурной идеи до технического исполнения. Техническую реализацию дрон-шоу обеспечила компания Aspan Galaxy — пионер в области дрон-инсталляций в Казахстане. Благодаря их мастерству, ночное небо Шымкента превратилось в масштабную световую проекцию единства и патриотизма, — отметили в городском управлении туризма, внешних связей и креативной индустрии.

    Рекорд официально зафиксирован Книгой рекордов Казахстана «КИнЭС–2025» и включен в национальный реестр достижений.

    Теги:
    Рекорд Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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