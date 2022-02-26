+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гимн Казахстана впервые прозвучал на «малом чемпионате мира» по боксу

26 Февраля 2022 22:09
Поделиться:
Гимн Казахстана впервые прозвучал на «малом чемпионате мира» по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гимн Казахстана прозвучал впервые на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Сотрудники Мининдустрии соревновались в лыжных гонках в Нур-Султане
Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу Чемпионка мира из Казахстана стала второй на турнире по боксу в Болгарии Казахстанка Назым Кызайбай взяла «золото» на турнире по боксу в Болгарии

Первое «золото» Казахстану на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария) принесла Назым Кызайбай.

В финале «малого чемпионата мира» в весовой категории до 50 килограммов Кызайбай встретилась с алжиркой Румайсой Буалем и уверенно победила ее единогласным решением судей — 5:0. В третьем раунде Буалем побывала в нокдауне. Таким образом, Назым Кызайбай выиграла для сборной Казахстана первую золотую медаль, и на турнире впервые прозвучал гимн Казахстана.

Также в дневной сессии от Казахстана выступили Дамир Абдикадыр (51 кг) и Дина Жоламан (54 кг), однако они закончили выступление на турнире с серебряными медалями.



Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Патриотизм   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Сотрудники Мининдустрии соревновались в лыжных гонках в Нур-Султане
Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу
Чемпионка мира из Казахстана стала второй на турнире по боксу в Болгарии
Казахстанка Назым Кызайбай взяла «золото» на турнире по боксу в Болгарии
Популярное
1 Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
2 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
3 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
4 В жамбылской полиции новые назначения
5 Перестрелка произошла в центре Тараза
6 Президент Казахстана ответил на добрые пожелания девочки из Жамбылской области
Читайте также
Казахстанский боксер стал серебряным призером «малого чемпионата мира»
Соревнования по конному спорту прошли в Нур-Султане
Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
В жамбылской полиции новые назначения
Перестрелка произошла в центре Тараза
Президент Казахстана ответил на добрые пожелания девочки из Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив