Гимн Казахстана впервые прозвучал на «малом чемпионате мира» по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гимн Казахстана прозвучал впервые на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое «золото» Казахстану на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария) принесла Назым Кызайбай.

В финале «малого чемпионата мира» в весовой категории до 50 килограммов Кызайбай встретилась с алжиркой Румайсой Буалем и уверенно победила ее единогласным решением судей — 5:0. В третьем раунде Буалем побывала в нокдауне. Таким образом, Назым Кызайбай выиграла для сборной Казахстана первую золотую медаль, и на турнире впервые прозвучал гимн Казахстана.

Также в дневной сессии от Казахстана выступили Дамир Абдикадыр (51 кг) и Дина Жоламан (54 кг), однако они закончили выступление на турнире с серебряными медалями.



