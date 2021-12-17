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Гимн Казахстана прозвучал во Франции

17 Декабря 2021 18:50
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Гимн Казахстана прозвучал во Франции

МЮЛУЗ. КАЗИНФОРМ - После оглушительного успеха в Париже, международные гастроли Государственного трио FORTE-TRIO продолжились 16 декабря во французском городе Мюлуз. Город, который граничит со Швейцарией и Германией, тепло встретил казахстанских артистов. В Мюлузе казахстанские артисты отпраздновали большим концертом знаменательный праздник для всей страны – день Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГКП ГКО «Казахконцерт».

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В честь праздника перед началом выступления трио исполнило гимн Казахстана. Гармоничное сочетание фортепиано, виолончели и скрипки великолепно передали мелодию гимна. В зале воцарилась по-настоящему торжественная атмосфера. Красивая мелодия казахстанского гимна покорила зарубежную публику, которая одарила артистов бурными овациями.

«Когда зазвучал ваш гимн, зрители, сидящие рядом со мной, начали спрашивать, как называется эта композиция. Я сразу узнал гимн Казахстана. Слышу его не впервые, и он мне очень нравится. Сегодня он звучал по-особенному торжественно, мы все смогли почувствовать его особую энергетику», - поделился французский композитор Pierre Thilloy после концерта.

Второй концерт FORTE-TRIO в рамках гастролей по городам Франции проходил в культовом зале Theatre de la sinne, летопись которого началась свыше 150 лет назад. В этот вечер прозвучали произведения казахстанских композиторов и шедевры европейской классики. Артисты представили произведения «Япурай» и «Кероглы», в которых отражены духовные ценности нашего народа. Кроме того, коллектив исполнил знаменитые композиции С.Рахманинова, К.Дебюсси, И.Брамса.

После успешного проведения концерта художественный руководитель трио, Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев поделился своими впечатлениями и поздравил всех казахстанцев с праздником. «День Независимости- это один из самых значимых праздников для нашей страны. Наши гастроли проходят в честь 30-летия Независимости страны и очень рад, что мы прославляем культуру Независимого Казахстана за рубежом», - отметил Т.Урманчеев.

Напомним, что артисты трио – Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Мурат Нарбеков (виолончель) и Шолпан Манкеева (скрипка) достойно представляет Казахстан на лучших концертных площадках мира. «FORTE-TRIO» входит в состав ГКО «Қазақконцерт» им.Розы Баглановой.

Гастроли трио продолжатся 17 декабря в историческом Дворце Мэрии города Нанси и 22 декабря в легендарном зале «Моliere» в Лионе.


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#Культура   #Франция   #30 лет Независимости  
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