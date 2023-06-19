Гимн Казахстана прозвучал в подземном переходе Минска

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гимн Казахстана прозвучал в подземном переходе, ведущем на площадь Победы в Минске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Его исполнил оркестр роты почетного караула Министерства обороны Республики Беларусь в рамках подготовки к официальному визиту заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Беларусь. К приезду главы МИД РК вокруг площади также вывешены флаги Казахстана и Беларуси.

Здесь планируется церемония возложения цветов у монумента Победы. Далее запланированы ряд встреч с Президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь были установлены в сентябре 1992 года. Отношения между двумя странами развиваются в атмосфере взаимного понимания и доверия. Позиции двух государств близки или схожи по большинству проблем региональной и международной политики.

Договорно-правовая база казахстанско-белорусского сотрудничества насчитывает более 80 договоров и соглашений в различных областях, в том числе Договор о дружбе и сотрудничестве.