Гималайская медведица поселилась в Карагандинском зоопарке

В Карагандинском зоопарке поселилась самка гималайского медведя. Ее зовут Яссури, прибыла из Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

— Это была моя мечта — приобрести гималайского медведя. Его мы купили в Алматинском зоопарке. Это самочка, сине-черного цвета. Она очень быстро адаптировалась у нас. Сразу стала пить и есть. Прекрасно откликается на свое имя Яссури. Для нее мы отремонтировали вольер, обложили камнем и сделали крышу, потому что гималайские медведи легко и безбоязненно взбираются на высоту. Яссури очень активная. Ей понравился наш климат, привыкает она и к работнику, который ухаживает за ней. Хочется пополнить наш зоопарк и другими видами животных, — говорит директор зоопарка Гульнара Адамбекова. — Мы ведем переговоры с российскими зоопарками. Если Природнадзор посмотрит наши условия и даст разрешение на приобретение самца в других зоопарках, то у Яссури появится друг.

Фото: акимат Карагандинской области

Гималайский медведь занесен в Международную Красную книгу. Большая часть ареала его обитания приходится на Восточную Азию. На западе он встречается в Афганистане, затем на южных склонах Гималаев, в Южном и Восточном Китае, на Корейском полуострове, некоторых Японских островах. На юге Дальнего Востока гималайские медведи многочисленнее бурых.

Фото: акимат Карагандинской области

По величине тела они уступают бурым и отличаются более стройным телосложением, тонкой мордой, очень большими ушами и черной окраской густой и пышной шерсти.