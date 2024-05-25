Гималаи, ждите нас - трехкратный покоритель Эвереста о сложностях и планах казахстанских альпинистов

Легендарный казахстанский альпинист, поднявшийся на все 14 восьмитысячников планеты, майор «Центра горной подготовки» Сил специальных операций МО РК Максут Жумаев в интервью корреспонденту агентства Kazinform подвел итоги своего третьего восхождения на Эверест и рассказал, чем этот поход отличался от предыдущих.

— Эверест один, другой подобной горы не существует. Самое важное, это верить в себя и в собственные силы, планомерно тренироваться и придерживаться дисциплины. Эверест не прощает ошибок. Здесь на грани жизни и смерти. Хотя плохих мыслей стараешься не допускать, тем не менее нельзя выбросить из головы волнение и страх. Зачастую погодные условия оставляют желать лучшего. Ежегодно тут погибают альпинисты и туристы. На вершине Эверест одна конкуренция — это буран, пурга и в целом, нечеловеческие условия. Все без исключения альпинисты, которые ходят на Эверест, молят Всевышнего, чтобы погода была ясная и безветренная. Мы посвятили нашу нынешнюю экспедицию 100-летию выдающихся героев Казахстана — первому министру обороны Республики Казахстан, генералу армии Халық қаһарманы Сагадату Нурмагамбетову, Халық қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву и герою Советского Союза Алие Молдагуловой. На пике мы подняли четыре флага — флаг Казахстана, флаг Национального олимпийского комитета, флаг компании Everest Development (подарившей Максуту Жумаеву, Анаре Бурашевой и Альмиру Кымбатбайулы двухкомнатные квартиры в Алматы) и флаг знамени победы в ВОВ Рахимжана Кошкарбаева. Я помню, как меня когда-то готовил к первым восхождениям мой учитель и наставник Ерванд Тихонович Ильинский. Он всегда был чутким, но требовательным к своим воспитанникам. В этом походе я ни на минуту не усомнился в Анар и Альмире, и я рад, что в таком знаковом, третьем в моей карьере восхождении на высочайшую вершину, флаги нашей страны мы водрузили на пике Эверест именно с ними, с моими соотечественниками. Поскольку ранее еще не было такого, чтобы за одну экспедицию сразу три казаха поднялись на вершину этой могущественной горы.

— Давайте подробнее остановимся на нашей соотечественнице Анар Бурашевой, которая стала первой казашкой, кому удалось подняться на самую высокую гору мира.

— Своим отношением и целеустремленностью Анар Маратовна Бурашева показала всем казахстанцам пример, что герои среди нас. Это должно послужить для молодежи большим подспорьем достигать поставленных целей. Для нее и для всех других членов экспедиции это была сложная задача, с которой они с честью справились. Нағыз батырлар (настоящие богатыри). Каждый раз на пути к вершине Эвереста сталкиваешься с неприятными моментами. В этот раз мы также стали свидетелями трагических историй. К сожалению, никто от этого не застрахован. Честь и хвала Анаре Бурашевой и Альмиру Кымбатбайулы и огромная благодарность. Ребята следовали моим советам и строгой дисциплине. Нас преследовал «высотный кашель», сухость горла, даже поднималась температура. Но наше желание взойти на вершину не позволила болезни сломить наш дух и побороть организм. Были дикие боли в горле. Носоглотка была сухая, было чувство, что по горлу проходят наждачной бумагой. А ведь Анаре и Альмиру было еще сложнее. Терпение и морально-волевые качества помогли им преодолеть невзгоды и выполнить поставленную цель. Они проделали выдающуюся работу. Это я говорю без преувиличения.

— Максут, для вас не осталось непревзойденных вершин. О завершении карьеры не задумываетесь?

— Впереди большие планы. Мы активно сотрудничаем с Национальным олимпийским комитетом. Чтобы поддержать наших олимпийцев во время главных стартов планеты, возможно, мы совершим подъем на вершину Монблан (самая высокая гора во Франции). Думаю, глава НОК Казахстана Геннадий Головкин нас в этом поддержит. В сентябре в нашей стране пройдут комплексные соревнования в рамках Всемирных игр кочевников. Не исключаю, что грядущей осенью свое восхождение мы посвятим этому масштабному событию. Постараюсь организовать восхождение на восьмитысячник. Экспедиция пройдёт в классическом стиле без кислорода. Гималаи, ждите нас, мы скоро будем. У нас есть плеяда молодых сильных альпинистов. Наверняка кто-то из способных ребят отправится с нами. А вообще, я бы хотел, чтобы в роли гида выступила Анар Бурашева. У нее уже есть опыт. Так что ни о каком завершении карьеры речи быть не может. Кто полюбил горы, тот знает, что эта любовь на всю жизнь.

— Учитывая традиции альпинизма в Казахстане, можно ли утверждать, что мы в этом виде спорта в числе передовых государств?

— Безусловно. Казахстан по праву входит в число мировых держав альпинизма. Уверен, наш вид спорта будет и дальше прогрессировать и казахстанцев покоривших восьмитысячники с каждым разом будет больше.