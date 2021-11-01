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    13:06, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Гигантскую кисту обнаружили у жительницы Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские врачи изъяли у женщины кисту эхинококка весом 7,5 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам врача-хирурга городской клинической больницы №7, профессора Мусы Сахипова, пациентка прибыла из Алматинской области.

    «У пациентки не было особых признаков. Только за последние годы прибавила в весе 3-4 килограмма. В начале октября её начала беспокоить аллергия. Таким образом, она обратилась к врачу-терапевту по месту жительства. Ей сделали УЗИ брюшной полости и КТ обследование, где выявилось наличие эхинококка в печени», - говорит врач.

    Удалить гигантскую эхинококковую кисту, которая полностью покрывала брюшную полость женщины, взялись алматинские врачи городской клинической больницы №7.

    «Операцию сделали 26 октября. Эхинококк - это большая киста, похожая на баллон. Такой эхинококк встречается крайне редко, когда у человека вся брюшная полость покрывается им. Риск его взрыва был очень высок. Во время операции мы потеряли 500 мл крови из печени. Переливали одну дозу крови. Операция была сложной и длилась девять часов», - рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 Муса Сахипов.

    Пациентка два дня пролежала в реанимации, на сегодняшний день переведена в отделение. Опасности для жизни нет.


    Теги:
    Здравоохранение Алматинская область Алматы Происшествия
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