Гигантскую кисту обнаружили у жительницы Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские врачи изъяли у женщины кисту эхинококка весом 7,5 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врача-хирурга городской клинической больницы №7, профессора Мусы Сахипова, пациентка прибыла из Алматинской области.

«У пациентки не было особых признаков. Только за последние годы прибавила в весе 3-4 килограмма. В начале октября её начала беспокоить аллергия. Таким образом, она обратилась к врачу-терапевту по месту жительства. Ей сделали УЗИ брюшной полости и КТ обследование, где выявилось наличие эхинококка в печени», - говорит врач.

Удалить гигантскую эхинококковую кисту, которая полностью покрывала брюшную полость женщины, взялись алматинские врачи городской клинической больницы №7.

«Операцию сделали 26 октября. Эхинококк - это большая киста, похожая на баллон. Такой эхинококк встречается крайне редко, когда у человека вся брюшная полость покрывается им. Риск его взрыва был очень высок. Во время операции мы потеряли 500 мл крови из печени. Переливали одну дозу крови. Операция была сложной и длилась девять часов», - рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 Муса Сахипов.

Пациентка два дня пролежала в реанимации, на сегодняшний день переведена в отделение. Опасности для жизни нет.