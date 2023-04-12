Гигантскую кисту из грудной клетки мужчины удалили хирурги в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде торакальные хирурги удалили пациенту гигантскую эхинококковую кисту из грудной клетки. Образование было диаметром 25 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

40-летний пациент поступил в областную клиническую больницу с образованием в грудной клетке, которое выпирало наружу и сдавливало легкое. Рентгентомографическое исследование показало, что под ключицей у мужчины киста диаметром 25 см. Пациенту назначили плановую операцию.

«В этом случае нам пришлось применить нестандартный доступ, для того, чтобы добраться до этого образования и удалить его безопасным способом. Пришлось начать разрез в области шеи, затем продолжить через грудину и грудную клетку. Операция выполнялась бригадой торакальных хирургов и сосудистых хирургов, т.к. образование было расположено рядом с магистральными сосудами. Удалось извлечь это образование, не повредив находящиеся рядом органы», - рассказал заведующий отделением торакальный хирургии Думан Аубакиров.

При гистологическом исследовании выяснилось, что образование является гигантской эхинококковой кистой, которая исходила из первого ребра. Ребро также удалили.

«Послеоперационный период протекал благополучно. В настоящее время больной находится дома с клиническим выздоровлением», - добавил Думан Аубакиров

Такие операции проводятся в рамках ОСМС – для застрахованных пациентов бесплатно. Попасть на плановую операцию в торакальное отделение пациенты из разных городов области могут по направлению через бюро госпитализации.