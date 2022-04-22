Гигантскую девочку родила жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре города Тараза зафиксирован случай рождения пятикилограммового ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, 19 апреля в приемное отделение перинатального центра Жамбылской областной многопрофильной больницы поступила беременная женщина.

«Роженица поступила уже с регулярными схватками, она была осмотрена врачами, и сразу же созвали консилиум, так как случай уникальный, - рассказали в ведомстве. – Помимо того, что ожидался крупный плод, проблемой было неправильное его предлежание – не головкой, а ягодицами. И нужно было срочно решать вопрос, как принимать роды».

Как говорят специалисты, бывают случаи, когда крупные дети в тазовом предлежании нормально рождаются естественным путем. Но в этом конкретном случае сложность была в крупном весе плода, а также метаболическом синдроме матери.

Поэтому было решено в экстренном порядке провести операцию «кесарево сечение». Операция была проведена руководителем организационно-методического отдела клиники Багдатом Нурмаханом и заведующей приемным отделением Акмарал Токбергеновой.

Операция прошла успешно, и на свет появилась девочка весом пять килограммов и ростом 62 сантиметра.

«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» начальник областного управления здравоохранения Асет Калиев. - Такой плод называется гигантом. Новорожденные весом более пяти килограммов считаются плодами-гигантами, вес 5 – 6 килограммов характерен для полугодовалых детей. Последний случай рождения крупного ребенка в Таразском перинатальном центре был зафиксирован в 2017 году, когда у 30-летней Алены Премушко родилась девочка-«рекордсменка» весом шесть килограммов 265 граммов и ростом 67 сантиметров. Это были третьи роды, ребеночек родился доношенным, мама рожала сама, естественным путем».

По мнению медиков, в последние десятилетия происходит ускоренное биологическое развитие, поэтому груднички нередко рождаются пяти и шестикилограммовыми.