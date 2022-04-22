РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:22, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Гигантскую девочку родила жительница Тараза

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре города Тараза зафиксирован случай рождения пятикилограммового ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, 19 апреля в приемное отделение перинатального центра Жамбылской областной многопрофильной больницы поступила беременная женщина.

    «Роженица поступила уже с регулярными схватками, она была осмотрена врачами, и сразу же созвали консилиум, так как случай уникальный, - рассказали в ведомстве. – Помимо того, что ожидался крупный плод, проблемой было неправильное его предлежание – не головкой, а ягодицами. И нужно было срочно решать вопрос, как принимать роды».

    Как говорят специалисты, бывают случаи, когда крупные дети в тазовом предлежании нормально рождаются естественным путем. Но в этом конкретном случае сложность была в крупном весе плода, а также метаболическом синдроме матери.

    Поэтому было решено в экстренном порядке провести операцию «кесарево сечение». Операция была проведена руководителем организационно-методического отдела клиники Багдатом Нурмаханом и заведующей приемным отделением Акмарал Токбергеновой.

    Операция прошла успешно, и на свет появилась девочка весом пять килограммов и ростом 62 сантиметра.

    «Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» начальник областного управления здравоохранения Асет Калиев. - Такой плод называется гигантом. Новорожденные весом более пяти килограммов считаются плодами-гигантами, вес 5 – 6 килограммов характерен для полугодовалых детей. Последний случай рождения крупного ребенка в Таразском перинатальном центре был зафиксирован в 2017 году, когда у 30-летней Алены Премушко родилась девочка-«рекордсменка» весом шесть килограммов 265 граммов и ростом 67 сантиметров. Это были третьи роды, ребеночек родился доношенным, мама рожала сама, естественным путем».

    По мнению медиков, в последние десятилетия происходит ускоренное биологическое развитие, поэтому груднички нередко рождаются пяти и шестикилограммовыми.


    Теги:
    Общество Жамбылская область Здравоохранение
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!