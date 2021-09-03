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Гигантское осиное гнездо обнаружили в стене дома в ВКО

3 Сентября 2021 08:57
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Гигантское осиное гнездо обнаружили в стене дома в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В одном из домов Восточного Казахстана обнаружили два гигантских осиных гнезда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 2 сентября к спасателям обратились жители села Алгабас, которые попросили избавить их от ос, которые свили два гнезда внутри стен жилого дома.

«Спасатели прибыли по адресу в специальных костюмах, обработали спецсредством гнезда, а после сбили их подручными средствами и вывезли гнезда безопасное место», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что этим летом спасатели несколько раз выезжали, чтобы помочь жителям избавится от опасных насекомых. Так, в Усть-Каменогорске осы свили гнездо на балконе и на дереве, которое находилось рядом с жилым домом.


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#Восточно-Казахстанская область   #МЧС  
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