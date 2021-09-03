Гигантское осиное гнездо обнаружили в стене дома в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В одном из домов Восточного Казахстана обнаружили два гигантских осиных гнезда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 2 сентября к спасателям обратились жители села Алгабас, которые попросили избавить их от ос, которые свили два гнезда внутри стен жилого дома.
«Спасатели прибыли по адресу в специальных костюмах, обработали спецсредством гнезда, а после сбили их подручными средствами и вывезли гнезда безопасное место», — пояснили в пресс-службе.
Отметим, что этим летом спасатели несколько раз выезжали, чтобы помочь жителям избавится от опасных насекомых. Так, в Усть-Каменогорске осы свили гнездо на балконе и на дереве, которое находилось рядом с жилым домом.
- Байзакские школы работают в штатном режиме
- В Караганде торжественно открылся ЧМ по пожарно-спасательному спорту
- Усть-Каменогорск примет многодневку «Путь Абая» в рамках чемпионата Казахстана
- Полицейские ВКО выявляют жителей без гражданства
- В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
- Заседание коллегии МЧС Казахстана, Беларуси и России состоялось в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана