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Гигантское дерево упало на автомобиль в Алматы

26 Ноября 2021 17:13
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Гигантское дерево упало на автомобиль в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большое дерево упало на автомобиль в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел 26 ноября на пересечении улиц Гоголя и Калдаякова.

По данным городского департамента по ЧС, в 13.19 часов поступило сообщение от полицейских Медеуского района.

«По улице Калдаякова, дом 28, дерево упало на автомобиль марки «КIA RIO». Жертв и пострадавших нет. На место незамедлительно направлены сотрудники Службы Спасения «109» аппарата акима города Алматы, ТОО «Алматы Тазалык», УЧС. В настоящее время работы по расчистке проезжей части завершаются. Обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщили в ведомстве.


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#Алматы   #Происшествия   #Транспорт  
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Автор:

Гульзат Сахова

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