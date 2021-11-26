Гигантское дерево упало на автомобиль в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большое дерево упало на автомобиль в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 26 ноября на пересечении улиц Гоголя и Калдаякова.

По данным городского департамента по ЧС, в 13.19 часов поступило сообщение от полицейских Медеуского района.

«По улице Калдаякова, дом 28, дерево упало на автомобиль марки «КIA RIO». Жертв и пострадавших нет. На место незамедлительно направлены сотрудники Службы Спасения «109» аппарата акима города Алматы, ТОО «Алматы Тазалык», УЧС. В настоящее время работы по расчистке проезжей части завершаются. Обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщили в ведомстве.