16 Июня 2022 14:39

Гигантский телескоп в Китае обнаружил возможный инопланетный сигнал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство науки КНР сообщило, что китайские исследователи обнаружили сигнал, который может исходить от инопланетных цивилизаций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

Исследователи из Пекинского педагогического университета обнаружили несколько технологических следов, предположительно внеземной цивилизации. Информация об этом во вторник была опубликована в китайской официальной газете Министерства науки и технологий «Science and Technology Daily».

Сигналы были идентифицированы крупнейшим в мире сферическим радиотелескопом «Небесный глаз», диаметром 500 метров, получившим название FAST. Научный комплекс расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, он начал работу 25 сентября 2016 года.

Главный научный сотрудник China ET Civilization Research Group, космолог Чжан Тунцзе сообщил газете, что обнаружил несколько узкополосных электромагнитных сигналов, отличающихся от прошлых находок.

При этом исследователь не исключает, что сигналы могут быть просто радиопомехами и необходимо дополнительно их изучить, чтобы подтвердить или исключить данный факт.