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Гигантский мурал с изображением Димаша появился в Актобе

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Октября 2022, 17:32
Гигантский мурал с изображением Димаша появился в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Портрет казахстанского певца Димаша Кудайбергенова появился на стене одной из многоэтажек Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команда Almaty Creative Bureau совместно с ассоциацией Урбанистов Q88 по инициативе акимата Актюбинской области реализует креативный проект по благоустройству городской среды - создание муралов на стенах многоэтажек Актобе. Так, на одном из домов областного центра появилось гигантское изображение казахстанского певца, композитора и мультиинструменталиста Димаша Кудайбергенова, который является не только заслуженным деятелем Казахстана, но и жемчужиной мировой музыкальной индустрии.

Певец родом из Актобе, именно поэтому художники решили запечатлеть его в родном городе. Вдохновляющий образ певца, его потрясающая история успеха вдохновила команду Almaty Creative Bureau совместно с ассоциацией Урбанистов Q88 на эскиз в стиле поп-арт.

На стене дома изображен лаконичный портрет, точно передающий сходство с Димашем, яркий фон, состоящий из разных цветовых пятен, как символ того, что творчество объединяет не только абсолютно разных людей, но и разные культуры и страны, а также автограф певца, как привет своей Родине, который выложила одна из фанаток.

«Для работы художники использовали специальные аэрозольный краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады, чтобы мурал радовал горожан как можно дольше. Высота изображения более 9 этажей, не менее 18 метров», - рассказали инициаторы проекта.

Авторы уверены, что яркая композиция, полная тепла, позитива и добрых эмоций, связанных с личностью Димаша, будет радовать горожан даже в самую суровую погоду.

Проект реализуется по инициативе акимата Актюбинской области.


Актюбинская область   Димаш Кудайберген   Общество  
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