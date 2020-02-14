Гигантский айсберг откололся от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде

НЬЮ ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На снимках со спутника Европейского космического агентства видно как огромный айсберг откололся во вторник от ледника в Антарктиде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Изображения демонстрируют, как айсберги - размером с крупные города и малые страны – все быстрее откалываются из-за изменения климата на Земле.

Снимки, полученные течение трех лет, были представлены в замедленной анимации Адрианом Лакманом, профессором геологии Университета Суонси в Уэльсе. На снимках видно, как за последние три года целые куски льда откалываются и уходят в океан.

На видео запечатлены отколы айсбергов начиная с июня 2017 года и заканчивая последним, который произошел в начале этой недели, 11 февраля 2020 года.

Во вторник откололся огромный айсберг площадью больше, чем город Сиэтл, в два раза больше, чем Вашингтон, округ Колумбия, примерно такого же размера, как Лас-Вегас, чуть меньше Атланты или Мальты.

Фотографии, сделанные полярным морским ученым Ричардом Лартером всего в паре миль от ледника, показывают, что айсберг выглядит как внушительная ледяная стена. По данным Европейского космического агентства, «фронт плавучего ледника» имеет среднюю толщину около 500 метров.

Агентство сообщает, что кусок откололся от ледника Пайн Айленд в Антарктиде, который соединяет Западно-Антарктический ледяной щит с океаном.

Ледник Пайн-Айленд быстро сокращается. Как сообщает агентство, его быстрое разрушение привело к тому, что он стал одним из «активно и тщательно исследуемых ледников» в Антарктике.

Повышенное внимание к Пайн-Айленд помогло ученым обнаружить «растущие трещины» на снимках ледника, сделанные со спутника в прошлом году. «С тех пор ученые пристально следят за тем, как быстро растут трещины», - пишет агентство.

Так же, как и ледник Туэйтс поблизости, Пайн-Айленд постоянно таял в течение последних 25 лет.