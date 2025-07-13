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    15:24, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Гигантский айсберг напугал жителей гренландской деревни

    Жители маленькой деревни Иннаарсуит на западном побережье Гренландии проснулись и увидели перед собой гигантский айсберг. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    айсберг
    Фото: BILD

    Ледяная громада раскололась на две части и теперь нависает над поселением всего в нескольких метрах от рыбозавода и продуктового магазина. Высота айсберга — более 100 метров, а вес, по оценкам специалистов, достигает 11 миллионов тонн.

    Айсберг впервые заметили неделю назад, потом течение унесло его в сторону, но в начале этой недели он вернулся — и теперь почти не двигается. Местные власти ввели режим ЧС, эвакуировали часть деревни и просят жителей быть крайне осторожными. Если айсберг рухнет или начнет разрушаться, деревню могут накрыть мощные волны.

    Это не первый подобный случай. В 2018 году к деревне уже подплывал другой ледяной гигант. Тогда тоже пришлось эвакуировать людей, но обошлось без разрушений: айсберг в итоге просто уплыл.

    Теги:
    Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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