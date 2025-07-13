Гигантский айсберг напугал жителей гренландской деревни

Ледяная громада раскололась на две части и теперь нависает над поселением всего в нескольких метрах от рыбозавода и продуктового магазина. Высота айсберга — более 100 метров, а вес, по оценкам специалистов, достигает 11 миллионов тонн.

Айсберг впервые заметили неделю назад, потом течение унесло его в сторону, но в начале этой недели он вернулся — и теперь почти не двигается. Местные власти ввели режим ЧС, эвакуировали часть деревни и просят жителей быть крайне осторожными. Если айсберг рухнет или начнет разрушаться, деревню могут накрыть мощные волны.

Это не первый подобный случай. В 2018 году к деревне уже подплывал другой ледяной гигант. Тогда тоже пришлось эвакуировать людей, но обошлось без разрушений: айсберг в итоге просто уплыл.