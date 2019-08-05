Гигантский астeроид пролетит рядом с Землей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 августа астероид 2006 QQ23 пролетит на расстоянии всего лишь 0,049 астрономической единицы от Земли (7,3 миллиона километров), двигаясь со скоростью 16 740 километров в час. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА.

Этот космический камень составляет примерно 570 метров в диаметре, что превышает высоту знаменитого нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра). Сейчас этот космический камень не несет никакой угрозы для нашей планеты.

В нашей Солнечной системе находятся 900 околоземных объектов размером свыше одного километра, то есть намного превышающих астероид 2006 QQ23 по объему и массе.

НАСА отслеживает кометы и астероиды, подходящие на близкое расстояние к Земле, в первую очередь, не потому что они представляют собой непосредственную угрозу, а для того чтобы убедиться, что эти объекты не будут представлять собой угрозу в будущем.

Каждый год в среднем шесть космических объектов размером с астероид 2006 QQ23 проходят мимо Земли, что делает такие сближения рядовыми событиями.

Теперь НАСА знает, что этот астероид не столкнется с Землей в ближайшем будущем, однако продолжает следить за околоземными объектами и разрабатывать мероприятия по противодействию астероидной угрозе, отмечает Центр изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения космического ведомства США.