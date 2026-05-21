    «Гигантские пауэрбанки» для накопления электроэнергии построят в Казахстане

    В Казахстане реализуются проекты по строительству систем накопления энергии общей мощностью 1,6 ГВт, передает Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На заседании Общественного совета при Министерстве энергетики под председательством Жакыпа Хайрушева рассмотрены актуальные вопросы прохождения отопительного периода 2025–2026 годов и внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в энергетическую отрасль. 

    В работе заседания приняли участие вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, члены Общественного совета, а также представители структурных подразделений министерствв. 

    Отдельным блоком рассмотрены вопросы развития рынка систем накопления энергии и перспектив внедрения гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС).

    В связи с активным развитием возобновляемых источников энергии в Казахстане реализуются проекты с системами накопления энергии (СНЭ). Это позволит накапливать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными станциями, и использовать ее в часы пикового потребления.

    В сферу «зеленой» энергетики уже привлечены крупные международные инвесторы, включая TotalEnergies, Masdar, China Power и China Energy, которые строят ветропарки мощностью до 1 ГВт каждый. При каждом ветропарке также предусматривается строительство систем накопления энергии мощностью 300 МВт. На сегодняшний день совокупный объем реализуемых проектов СНЭ составляет 1,6 ГВт.

    Также в Казахстане планируется строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), направленных на обеспечение маневренности энергосистемы.

    На сегодня прорабатываются два проекта ГАЭС в Алматинской области. ГАЭС работает как «энергетический аккумулятор»: в периоды избытка электроэнергии она закачивает воду в верхнее водохранилище, а в периоды пикового спроса сбрасывает ее вниз через турбины и вырабатывает электричество.

    Ранее сообщалось о том, что производство «зеленой» энергии выросло на 15 процентов в Казахстане.

    Диана Калманбаева
    Автор