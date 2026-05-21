«Гигантские пауэрбанки» для накопления электроэнергии построят в Казахстане

В Казахстане реализуются проекты по строительству систем накопления энергии общей мощностью 1,6 ГВт, передает Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

На заседании Общественного совета при Министерстве энергетики под председательством Жакыпа Хайрушева рассмотрены актуальные вопросы прохождения отопительного периода 2025–2026 годов и внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в энергетическую отрасль.

В работе заседания приняли участие вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, члены Общественного совета, а также представители структурных подразделений министерствв.



Отдельным блоком рассмотрены вопросы развития рынка систем накопления энергии и перспектив внедрения гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС).

В связи с активным развитием возобновляемых источников энергии в Казахстане реализуются проекты с системами накопления энергии (СНЭ). Это позволит накапливать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными станциями, и использовать ее в часы пикового потребления.

В сферу «зеленой» энергетики уже привлечены крупные международные инвесторы, включая TotalEnergies, Masdar, China Power и China Energy, которые строят ветропарки мощностью до 1 ГВт каждый. При каждом ветропарке также предусматривается строительство систем накопления энергии мощностью 300 МВт. На сегодняшний день совокупный объем реализуемых проектов СНЭ составляет 1,6 ГВт.

Также в Казахстане планируется строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), направленных на обеспечение маневренности энергосистемы.

На сегодня прорабатываются два проекта ГАЭС в Алматинской области. ГАЭС работает как «энергетический аккумулятор»: в периоды избытка электроэнергии она закачивает воду в верхнее водохранилище, а в периоды пикового спроса сбрасывает ее вниз через турбины и вырабатывает электричество.

Ранее сообщалось о том, что производство «зеленой» энергии выросло на 15 процентов в Казахстане.