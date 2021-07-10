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    21:50, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Гигантские панды больше не находятся под угрозой вымирания

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая объявили, что гигантские (большие) панды отныне не считаются находящимися под угрозой исчезновения, но все еще уязвимы как вид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    «Это итог многолетнего упорного труда. Молодцы!» - написал один китайский пользователь на платформе микроблогов Weibo.

    Статус был понижен с «угрожаемого» до «уязвимого» после того, как численность панд на воле возросла до 1800 особей.

    Международный союз защиты природы со штаб-квартирой в Швейцарии сделал это еще в 2016 году, но Китай тогда счел решение преждевременным.

    Переквалификация «отражает улучшение жизненных условий панд и усилия Китая, направленные на сохранение их среды обитания», - сказал на пресс-конференции глава департамента охраны природы министерства экологии Китая Цуй Шухун.


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