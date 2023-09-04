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    13:52, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гигантские часы на набережной в Астане перестали работать из-за хищения материалов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане появился еще один памятник коррупции. Гигантские часы на набережной Астаны, построенные в 2016 году, вот уже четвертый год не работают. Причина – кража расходных материалов и энергоснабжающих кабелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конструкция «гигантские часы» - это своеобразный фонтан, при функционировании которого потоки воды служат экраном для трансляции лазерного шоу. Ее строительство приобреталось как услуга по подготовке и проведению мероприятия «Водная феерия» (дизайн-проект) в 2016 году.

    Обслуживание фонтана в части консервации и расконсервации осуществлялось в 2017 - 2018 годах.

    Однако, как сообщили в акимате, с 2019 года и по настоящее время фонтан не функционирует по причине кражи энергоснабжающих кабелей и других расходных материалов, произошедшей в период зимнего простоя, по факту чего управлением полиции Есильского района было возбуждено уголовное дело.

    Центром урбанистики города Астаны рассматривается вопрос привлечения различных компаний по рассмотрению возможности проведения технического обследования и последующего запуска фонтана за счет частных инвестиций.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Благоустройство Закон и право
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