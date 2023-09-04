Гигантские часы на набережной в Астане перестали работать из-за хищения материалов
Конструкция «гигантские часы» - это своеобразный фонтан, при функционировании которого потоки воды служат экраном для трансляции лазерного шоу. Ее строительство приобреталось как услуга по подготовке и проведению мероприятия «Водная феерия» (дизайн-проект) в 2016 году.
Обслуживание фонтана в части консервации и расконсервации осуществлялось в 2017 - 2018 годах.
Однако, как сообщили в акимате, с 2019 года и по настоящее время фонтан не функционирует по причине кражи энергоснабжающих кабелей и других расходных материалов, произошедшей в период зимнего простоя, по факту чего управлением полиции Есильского района было возбуждено уголовное дело.
Центром урбанистики города Астаны рассматривается вопрос привлечения различных компаний по рассмотрению возможности проведения технического обследования и последующего запуска фонтана за счет частных инвестиций.