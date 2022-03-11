Гидропосты готовят к паводкам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области гидрологи совершают плановый контрольный объезд сети гидропостов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», одной из основных задач объезда является нивелировка гидропостов.

«Нивелирование гидрологического поста производится для определения высот водомерных устройств, относительно которых производится наблюдение за уровнем воды. Такая процедура даёт возможность получения более точных данных о состоянии водных объектов, в том числе и во время паводка. Доставляются и устанавливаются средства измерения со свежей поверкой, что обеспечивает высокое качество данных. Это очень важно в паводковый период. С сотрудниками гидропостов проводится обучение», - рассказали в североказахстанском филиале Казгидромета.

Всего сеть состоит из 19 гидропостов, два из которых расположены на Сергеевском и Петропавловском водохранилище, один - на озере Большой Тарангул, 16 - на реке Есиль и её притоках.