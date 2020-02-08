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Гидропост для контроля паводков установили в одном из районов Карагандинской области

8 Февраля 2020 01:13
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Гидропост для контроля паводков установили в одном из районов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области все усилия направили на профилактику паводковых ситуации. С ходом работ ознакомился глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал с рабочей поездкой в Бухар-Жырауском районе. Глава региона провел совещание по подготовке к паводкам и принял участие в отчетной встрече акима района.

Женису Касымбеку показали новый гидропост, установленный возле села Петровка. В этом месте из нескольких рек стекаются потоки воды, которые проходят под мостом. Пункт контроля позволит своевременно отслеживать ситуацию.

«Для защиты населения установлены дамбы и заградительные валы. На территории района имеется 72 водохозяйственных объекта», - сообщил аким Бухар-Жырауского района Шагурашид Мамалинов.

На совещании обсудили предупредительные меры в наиболее паводкоопасных селах Садовое, Чкалово и имени Г. Мустафина. Аким области отметил, что необходимо будет вовремя и в максимальном объеме сбрасывать воду из Самаркандского водохранилища.

По словам акима района, планы подготовки к паводкам разработаны по каждому населенному пункту. Сейчас усилия направлены на вывоз снега.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Безопасность,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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