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Гидропост для контроля паводков установили в одном из районов Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области все усилия направили на профилактику паводковых ситуации. С ходом работ ознакомился глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал с рабочей поездкой в Бухар-Жырауском районе. Глава региона провел совещание по подготовке к паводкам и принял участие в отчетной встрече акима района.
Женису Касымбеку показали новый гидропост, установленный возле села Петровка. В этом месте из нескольких рек стекаются потоки воды, которые проходят под мостом. Пункт контроля позволит своевременно отслеживать ситуацию.
«Для защиты населения установлены дамбы и заградительные валы. На территории района имеется 72 водохозяйственных объекта», - сообщил аким Бухар-Жырауского района Шагурашид Мамалинов.
На совещании обсудили предупредительные меры в наиболее паводкоопасных селах Садовое, Чкалово и имени Г. Мустафина. Аким области отметил, что необходимо будет вовремя и в максимальном объеме сбрасывать воду из Самаркандского водохранилища.
По словам акима района, планы подготовки к паводкам разработаны по каждому населенному пункту. Сейчас усилия направлены на вывоз снега.
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