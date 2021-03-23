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    19:45, 22 Март 2021 | GMT +6

    Гидрологический прогноз на ближайшую неделю составили синоптики СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала РГП «Казгидромет» составили гидрологический прогноз на ближайшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала, с 20 по 26 марта погоду на большей части территории Казахстана в начале периода будет определять циклон с Чёрного моря. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, дальнейшее снеготаяние, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровня воды на реках равнинной и горной территориях страны.

    В регионе прогнозируемый объем стока на этот период по реке Есиль в Сергеевское водохранилище – 3,4-5 млн кубических метров. По реке Селеты и Шагалалы приток в водохранилища не ожидается.

    «За период с 11 по 18 марта объёмы накопленных влагозапасов по бассейну реки Жабай (приток реки Есиль) увеличился до 768 млн кубометров,что меньше среднемноголетних значений на 20%. До Сергеевского водохранилища - на 157 млн кубометров и составляет 8890 млн кубических метров, что больше среднемноголетних значений на 98%. По бассейну реки Селеты - без изменений. По бассейну реки Шагалалы уменьшился на 3 млн кубометров и составляет 109 млн кубических метров, что больше среднемноголетних значений на 107%», - сообщили в североказахстанском филиале «Казгидромета».



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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