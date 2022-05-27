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    Гидрогеологическую карту Казахстана создадут до конца года

    27 Мая 2022, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанских аграриев стимулируют к использованию водоосберегающих технологий при помощи субсидий. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Осуществляется субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, где размер выделяемых субсидий на один кубический метр воды устанавливается дифференцированно от 50% до 85%, в процентном отношении от тарифов. Так, в целях стимулирования аграриев к применению современных водоосберегающих технологий осуществляется государственная поддержка в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведениея всей необходимой инфраструктуры», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в стране проводятся систематические режимные наблюдения на 4006 пунктах государственной сети мониторинга подземных вод.

    «Данные мониторинга используются для оценки изменения ресурсов подземных вод, контроля за их истощением и загрязнением. До конца года будет завершена работа по созданию гидрогеологической карты Казахстана масштаба 1:2 500 000 (Атлас карт). В целях обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов будет продолжена поисково-разведочная работа, доразведка месторождений с переоценкой запасов подземных вод», - добавил А. Смаилов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сельское хозяйство Технологии Алихан Смаилов Вода
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