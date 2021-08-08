Гидроцикл врезался в отдыхающих на Алаколе, погиб мужчина

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Гидроцикл под управлением 27-летней женщины врезался в мужчину, плававшего на надувном матрасе на озере Алаколь в Восточно-Казахстанской области. Пострадавший скончался на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

Относительно данного происшествия Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает следующее: «8 августа т.г. на озере Алаколь Урджарского района ВКО, 27-летняя жительница Туркестанской области в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства (гидроцикла) допустила столкновение с водным надувным матрасом, в результате чего, 40-летний житель города Семей скончался на месте. Его несовершеннолетняя дочь, 2010 г.р., была госпитализирована в больницу с различными травмами».

Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье 344 часть 2 УК РК - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека.

В настоящее время по делу назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств.

Кроме того, в отношении владельца гидроцикла, 31-летнего жителя Урджарского района, начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Иная информация досудебного расследования, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.