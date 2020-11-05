Гибкий график работы предлагают применять в госорганах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на треть снизилось количество дисциплинарных дел в отношении государственных служащих, рассмотренных на заседании Совета по этике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 18% снизилось количество привлеченных к дисциплинарной ответственности в госорганах. Такие данные привела руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко.

«На основании решений Совета к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц, два дисциплинарных дела прекращены. Количество привлеченных за нарушения норм служебной этики по рекомендации Совета снизилось на 33%. К примеру, в прошлом году было 9 фактов, в этом – 3. Количество дискредитирующих госслужбу проступков увеличилось незначительно - с пяти до семи случаев», - рассказала Е.Степаненко.

Департамент провел 14 проверок и выявил 91 нарушение. В основном нарушения касаются несоблюдения порядка наложения дисциплинарных взысканий, процедуры проведения конкурсов, порядка рассмотрения обращений.

«По итогам профконтроля в управлении культуры выявлено, что шесть госслужащих привлекались к работе в праздничные дни. При этом компенсация или дни отгулов им не предоставлялись. По предписанию департамента сотрудникам выплатили соответствующую компенсацию за сверхурочную работу», - сказала Е.Степаненко.

В целях соблюдения трудового распорядка рабочего дня государственных служащих и недопущения фактов переработок в госорганах внедряют систему контроля и учета доступа. Установили ее уже в 11 аппаратах акимов и 13 областных управлений.

«К мерам по недопущению переработок можно отнести применения в госорганах режима гибкого графика рабочего времени. Департамент руководителям и служащим, что использование такого режима работы позволяет учитывать личную жизнь и служебные обязанности. В последующем это положительно отражается на эффективности их деятельности. Режим гибкого графика рабочего времени применяется в 10 государственных органах области», - отметила Е.Степаненко.