Гибкие титановые стержни используют для лечения переломов у детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной детской больнице используют малоинвазивную методику лечения переломов длинных трубчатых костей гибкими титановыми стержнями TEN, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медучреждения, практику использования TEN внедрили в прошлом году. За это время такую помощь получили семь маленьких пациентов.

«Заведующий отделением травматологии и ортопедии Асылхан Жагипаров совместно со своими ассистентами выполняют остеосинтез подобных переломов по минимально-инвазивной методике через небольшие проколы, без нарушения целостности капсулы сустава и мышц с сохранением кровоснабжения в поврежденном сегменте. На фото можно детально рассмотреть, как представлен немаловажный косметический результат. Метод позволяет достичь функционального результата в более сокращенные сроки, отличается низкой частотой осложнений, TEN можно использовать у детей возрастной группы 4-18 лет, различной локализации и типа перелома длинных трубчатых костей», - рассказали в больнице.

Несомненным преимуществом методики является относительно недолгое пребывание в стационаре – втрое меньше, нежели при консервативном лечении. Для детей это особенно важно.