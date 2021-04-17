РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:50, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Гибкие титановые стержни используют для лечения переломов у детей в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной детской больнице используют малоинвазивную методику лечения переломов длинных трубчатых костей гибкими титановыми стержнями TEN, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации медучреждения, практику использования TEN внедрили в прошлом году. За это время такую помощь получили семь маленьких пациентов.

    «Заведующий отделением травматологии и ортопедии Асылхан Жагипаров совместно со своими ассистентами выполняют остеосинтез подобных переломов по минимально-инвазивной методике через небольшие проколы, без нарушения целостности капсулы сустава и мышц с сохранением кровоснабжения в поврежденном сегменте. На фото можно детально рассмотреть, как представлен немаловажный косметический результат. Метод позволяет достичь функционального результата в более сокращенные сроки, отличается низкой частотой осложнений, TEN можно использовать у детей возрастной группы 4-18 лет, различной локализации и типа перелома длинных трубчатых костей», - рассказали в больнице.

    Несомненным преимуществом методики является относительно недолгое пребывание в стационаре – втрое меньше, нежели при консервативном лечении. Для детей это особенно важно.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!